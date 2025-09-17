صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

موٹر سائیکل سوار 25سالہ شہری کو قتل کر کے فرار ہو گئے

  • سرگودھا
موٹر سائیکل سوار 25سالہ شہری کو قتل کر کے فرار ہو گئے

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) دیرینہ دشمنی پر موٹر سائیکل سواروں نے فائرنگ کر کے مخالف کو قتل کر دیا اور فرار ہو گے۔۔۔

 ،تفصیل کے مطابق چک 70 شمالی اعوان کالونی میں موٹر سائیکل سوار مسلح افراد نے دیرینہ دشمنی پر فائرنگ کر کے تین بچوں کے 25 سالہ باپ وقاص احمد کو قتل کر دیااور فرار ہوگئے ۔پولیس نے مقتول کی نعش پوسٹمارٹم کے بعد ورثاء کے حوالے کر دی، پولیس کے مطابق فرانزک ٹیمیں جائے واردات سے شواہد اکھٹے کرتے ہوئے مصروف تفتیش ہیں جبکہ ملزمان کی گرفتاری کیلئے چھاپہ مار ٹیمیں تشکیل دیدی گئیں۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

تتلے عالی: خاتون سے زیادتی کی کو شش

ہیڈبمبانوالہ :نامعلوم کی فائرنگ سے نوجوان جاں بحق

گجرات:مہنگے داموں آٹا فروخت کرنے پر 9 دکانیں سیل

لدھیوالہ :شادی کا جھانسہ دیکر رقم ہتھیانے والی 3 عورتوں پر مقدمہ

کامونکے :ٹیوشن نہ پڑھنے پر 2 اساتذہ کا طابعلم پر مبینہ تشدد

گھر میں چوری کے 2 ملزم گرفتار

آج کے کالمز

ایاز امیر
چکوال کے تاریخی چھپڑ بازار پر حملے کی تیاریاں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
موضع گھلو سے پرتگال تک
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
ہم ادب کیوں پڑھیں؟
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
غریب نہیں ناکام ریاستیں
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمد حسن رضا
کروڑ پتی سے کھکھ پتی تک
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
ظلم کی مذمت
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر