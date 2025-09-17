کندیاں میں سیوریج کا نظام درہم برہم، گلیاں جوہڑ بن گئیں
کندیاں (نمائندہ دنیا) کندیاں کے علاقے محلہ نقشبندی اور بُبلی چوک گٹروں کی بندش کے باعث جوہڑ کا منظر پیش کرنے لگے۔۔۔
میونسپل انتظامیہ کی غفلت اور سستی کے باعث علاقے میں گندگی اور تعفن نے شہریوں کا جینا دوبھر کر دیا ہے ۔اہلِ علاقہ کے مطابق سیوریج لائنز کی بروقت صفائی نہ ہونے سے گلیوں میں بدبو اور کیچڑ جمع ہو چکا ہے ، جس سے بچوں اور بزرگوں کا چلنا بھی محال ہو چکا ہے ۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ عملہ صفائی صرف کاغذی کارروائیوں تک محدود ہے جبکہ عملی طور پر کوئی بہتری نظر نہیں آ رہی۔علاقہ مکینوں نے ڈپٹی کمشنر میانوالی سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ کندیاں میونسپل کمیٹی کی ناقص کارکردگی کا نوٹس لیں اور فوری اقدامات یقینی بنائیں۔