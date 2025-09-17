صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

شہید ڈرائیور کانسٹیبل محمد رمضان خان کی برسی ،پولیس افسروں کی قبر پر حاضری ،فاتحہ خوانی

  • سرگودھا
شہید ڈرائیور کانسٹیبل محمد رمضان خان کی برسی ،پولیس افسروں کی قبر پر حاضری ،فاتحہ خوانی

میانوالی (نامہ نگار )ضلع میانوالی میں شہید ہونے والے گلمیری کے رہائشی شہید ڈرائیور کانسٹیبل محمد رمضان خان کی برسی کے موقع پر میانوالی پولیس کے افسران کی شہید کی قبر پر حاضری اور۔۔۔

 فاتحہ خوانی۔پولیس کے چاک و چوبند دستہ نے سلامی دی ،شہید کے ایصال ثواب کیلئے فاتحہ خوانی کی،چادر چڑھائی اور پھولوں کی پتیاں نچھاور کیں۔ڈی پی او میانوالی نے کہا کہشہداء پولیس ہمارے محکمہ کا قیمتی اثاثہ ہیں۔ انکی قربانیوں کو ہم کسی صورت فراموش نہیں کر سکتے ۔ ہم عہد کرتے ہیں کہ شہداء کی فیملیز کو کبھی تنہا نہیں چھوڑیں گے ۔

 

