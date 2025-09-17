صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

منشیات فروشوں،غیرقانونی اسلحہ کیخلاف خصوصی کریک ڈاؤن

  • سرگودھا
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر محمد صہیب اشرف کی ہدایت پر منشیات فروشوں اور غیرقانونی اسلحہ رکھنے والوں کے خلاف خصوصی کریک ڈاؤن کرتے ہوئے۔۔۔

 تھانہ فیکٹری پولیس نے منشیات فروش حسن سے چرس 817 گرام،اعظم سے چرس 720 گرام اور یوسف سے سے چرس 540 گرام ،تھانہ کوٹ مومن پولیس نے عمران سے چرس 01 کلو 250 گرام،تھانہ شاہ پور صدر پولیس نے اسماعیل سے چرس 530گرام ،تھانہ فیکٹری ایریا پولیس نے حسن سے چرس 817 گرام،تھانہ ساہیوال پولیس نے تنویر سے چرس 550 گرام،تھانہ بھلوال سٹی عبداﷲ سے شراب 20 لٹر،تھانہ سیٹلائٹ ٹاؤن پولیس نے عثمان سے آئس 90 گرام،اسد سے پسٹل30بور،تھانہ پھلروان پولیس نے عزیز سے پسٹل30بور، تھانہ کڑانہ پولیس نے ثقلین سے پسٹل30بور، تھانہ جھاوریاں پولیس نے رضوان سے پسٹل30بور اور تھانہ ساہیوال پولیس نے عباس سے پسٹل30بور برآمد کر کے گرفتارملزمان کے خلاف غیر قانونی اسلحہ رکھنے کی دفعات کے تحت مقدمات درج کرلیے ہیں، مزید تفتیش جاری ہے 

 

