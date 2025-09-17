صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بھل صفائی میں گھپلوں کا انکشاف،کروڑوں روپے ہڑپ

  • سرگودھا
بھل صفائی میں گھپلوں کا انکشاف،کروڑوں روپے ہڑپ

سرگودھا(سٹاف رپورٹر)روا ں سال ہونیوالی بھل صفائی میں بڑے گھپلوں کا انکشاف ہوا ہے ،بہت تھوڑی بھل صفائی کر کے کروڑوں پر ہاتھ صاف کر لیا گیا، کاشتکارو ں کی شکایات اور عملدرآمد کی سرویلنس رپورٹ صوبائی حکام کو ارسال کر دی گئی۔۔۔

، ذرائع کے مطابق وزارت داخلہ کے ماتحت ذیلی ادارے کی جانب سے تحصیل سطح پر مرتب مذکورہ رپورٹ میں حکام بالا کو آگاہ کیا گیاکہ سلانوالی، ساہی وال، کوٹمومن، شاہ پور سمیت دیگر علاقوں میں امسال 10 فیصد سے بھی کم حصے کی صفائی ہو سکی، جن راجباہوں میں بھل صفائی کے ٹھیکے دیئے گئے ان میں صفائی کیلئے متعلقہ علاقوں کے کاشتکاروں سے الگ سے رقوم وصول کی گئیں، زیادہ ترراجباہوں سے بھل کاشتکاروں نے اپنی مدد آپ کے تحت نکالی جبکہ ضلع کی اکثر نہریں اور راجباہ گندگی اور مٹی سے بھرے پڑے ہیں، بھل صفائی مہم میں جہاں افسران کے فرضی دوروں کے علاوہ وسائل کا بے دریغ استعمال کیا گیا وہاں چیک اینڈ بیلنس کے فقدان کا بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے بوگس جگہیں بھی ریکارڈ میں شامل کی گئی،بھل صفائی کی اس فرضی مہم کے دوران کمزور پشتوں والے مقامات کو نظر انداز کیا گیا جس کے باعث بالخصوص کاشتکاروں کیلئے یہ صورت حال انتہائی تشویش کا باعث بن کر رہ گئی ہے ،کیونکہ ان مقامات پر مٹی اور گندگی کے ساتھ ساتھ خستہ حال پشتے کسی بھی وقت حادثہ کا سبب بن سکتے ہیں ،رپورٹ میں بعض فیلڈ ملازمین کی نشاندہی کی گئی جو کہ افسران کی آشیر باد سے کاشتکاروں کا استحصال کر رہے ہیں اس سلسلہ میں مجرمانہ غفلت پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے ہنگامی بنیادوں پر اصلاح و احوال کی ضرورت پر زور دیا گیا ہے ۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

ایاز امیر
چکوال کے تاریخی چھپڑ بازار پر حملے کی تیاریاں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
موضع گھلو سے پرتگال تک
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
ہم ادب کیوں پڑھیں؟
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
غریب نہیں ناکام ریاستیں
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمد حسن رضا
کروڑ پتی سے کھکھ پتی تک
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
ظلم کی مذمت
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر