بھل صفائی میں گھپلوں کا انکشاف،کروڑوں روپے ہڑپ
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)روا ں سال ہونیوالی بھل صفائی میں بڑے گھپلوں کا انکشاف ہوا ہے ،بہت تھوڑی بھل صفائی کر کے کروڑوں پر ہاتھ صاف کر لیا گیا، کاشتکارو ں کی شکایات اور عملدرآمد کی سرویلنس رپورٹ صوبائی حکام کو ارسال کر دی گئی۔۔۔
، ذرائع کے مطابق وزارت داخلہ کے ماتحت ذیلی ادارے کی جانب سے تحصیل سطح پر مرتب مذکورہ رپورٹ میں حکام بالا کو آگاہ کیا گیاکہ سلانوالی، ساہی وال، کوٹمومن، شاہ پور سمیت دیگر علاقوں میں امسال 10 فیصد سے بھی کم حصے کی صفائی ہو سکی، جن راجباہوں میں بھل صفائی کے ٹھیکے دیئے گئے ان میں صفائی کیلئے متعلقہ علاقوں کے کاشتکاروں سے الگ سے رقوم وصول کی گئیں، زیادہ ترراجباہوں سے بھل کاشتکاروں نے اپنی مدد آپ کے تحت نکالی جبکہ ضلع کی اکثر نہریں اور راجباہ گندگی اور مٹی سے بھرے پڑے ہیں، بھل صفائی مہم میں جہاں افسران کے فرضی دوروں کے علاوہ وسائل کا بے دریغ استعمال کیا گیا وہاں چیک اینڈ بیلنس کے فقدان کا بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے بوگس جگہیں بھی ریکارڈ میں شامل کی گئی،بھل صفائی کی اس فرضی مہم کے دوران کمزور پشتوں والے مقامات کو نظر انداز کیا گیا جس کے باعث بالخصوص کاشتکاروں کیلئے یہ صورت حال انتہائی تشویش کا باعث بن کر رہ گئی ہے ،کیونکہ ان مقامات پر مٹی اور گندگی کے ساتھ ساتھ خستہ حال پشتے کسی بھی وقت حادثہ کا سبب بن سکتے ہیں ،رپورٹ میں بعض فیلڈ ملازمین کی نشاندہی کی گئی جو کہ افسران کی آشیر باد سے کاشتکاروں کا استحصال کر رہے ہیں اس سلسلہ میں مجرمانہ غفلت پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے ہنگامی بنیادوں پر اصلاح و احوال کی ضرورت پر زور دیا گیا ہے ۔