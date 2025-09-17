تنخواہ سرکاری خزانے سے،ڈیوٹی نجی کلینک پر،ویٹرنری ڈاکٹرز کی موجیں لگ گئیں
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)ماہانہ لاکھوں روپے تنخواہیں وصول کرنے والے ویٹرنری ڈاکٹرز ڈیوٹی دینے کے بجائے دفتری اوقات میں اپنے پرائیویٹ کلینک چلانے میں مصروف ہیں، ذرائع کے مطابق حکومت پنجاب نے محکمہ لائیو سٹاک میں کسانوں کے۔۔۔
جانوروں کے علاج معالجہ کی بہتر سولیات کی فراہمی کے لیے ویٹرنری ڈاکٹر بھرتی کر رکھے ہیں جنہیں حکومت ماہانہ لاکھوں کی تنخواہیں دیتی ہیں لیکن بعض مفاد پرست ویٹرنری ڈاکٹرز مبینہ طور پر ڈیوٹی دینے کی بجائے اپنے ٹاؤ ٹوں کے ذریعے کسانوں کو لوٹنے میں مصروف ہیں اور ایک مافیا کی مانند جعلی ویکسین اورسیرم مہنگے داموں فروخت کر رہے ہیں جو جانوروں میں مزید بیماری پھیلانے کا سبب بن رہے ہیں محکمہ لائیو سٹاک کے ہسپتالوں اور کلینکوں میں وافر مقدار میں میڈیسن ہونے کے باوجود جعلی ادویات ،ویکسین کسانوں کو مہنگے داموں دی جا رہی ہیں جس سے جانوروں کی اموات بھی ہو رہی ہے ،اس حوالے سے کاشتکاروں کا کہنا ہے کہ متعدد شکایات کے باوجود محکمہ ان مفاد پرست افسران کے سامنے بے بس نظر آرہا ہے جبکہ لائیو سٹاک حکام کا کہنا ہے کہ ڈاکٹر اور عملہ کی حاضری بائیو میٹرک ہے ڈائریکٹر ،ایڈیشنل ڈائریکٹر ،ڈپٹی ڈائر یکٹر گاہے بگاہے چیکنگ کرتے رہتے ہیں شکایت کی صورت پر سخت محکمانہ کارروائی کی جاتی ہے کاشتکارجانورں کو علاج کیلئے پرائیویٹ کے بجائے سرکاری ویٹرنری ہسپتالوں اور ڈسپنسریوں میں لے کر جائیں تعاون نہ کرنے والے ملازمین کے خلاف سخت ایکشن لیا جائے گا۔