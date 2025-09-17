صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

تنخواہ سرکاری خزانے سے،ڈیوٹی نجی کلینک پر،ویٹرنری ڈاکٹرز کی موجیں لگ گئیں

  • سرگودھا
تنخواہ سرکاری خزانے سے،ڈیوٹی نجی کلینک پر،ویٹرنری ڈاکٹرز کی موجیں لگ گئیں

سرگودھا(سٹاف رپورٹر)ماہانہ لاکھوں روپے تنخواہیں وصول کرنے والے ویٹرنری ڈاکٹرز ڈیوٹی دینے کے بجائے دفتری اوقات میں اپنے پرائیویٹ کلینک چلانے میں مصروف ہیں، ذرائع کے مطابق حکومت پنجاب نے محکمہ لائیو سٹاک میں کسانوں کے۔۔۔

 جانوروں کے علاج معالجہ کی بہتر سولیات کی فراہمی کے لیے ویٹرنری ڈاکٹر بھرتی کر رکھے ہیں جنہیں حکومت ماہانہ لاکھوں کی تنخواہیں دیتی ہیں لیکن بعض مفاد پرست ویٹرنری ڈاکٹرز مبینہ طور پر ڈیوٹی دینے کی بجائے اپنے ٹاؤ ٹوں کے ذریعے کسانوں کو لوٹنے میں مصروف ہیں اور ایک مافیا کی مانند جعلی ویکسین اورسیرم مہنگے داموں فروخت کر رہے ہیں جو جانوروں میں مزید بیماری پھیلانے کا سبب بن رہے ہیں محکمہ لائیو سٹاک کے ہسپتالوں اور کلینکوں میں وافر مقدار میں میڈیسن ہونے کے باوجود جعلی ادویات ،ویکسین کسانوں کو مہنگے داموں دی جا رہی ہیں جس سے جانوروں کی اموات بھی ہو رہی ہے ،اس حوالے سے کاشتکاروں کا کہنا ہے کہ متعدد شکایات کے باوجود محکمہ ان مفاد پرست افسران کے سامنے بے بس نظر آرہا ہے جبکہ لائیو سٹاک حکام کا کہنا ہے کہ ڈاکٹر اور عملہ کی حاضری بائیو میٹرک ہے ڈائریکٹر ،ایڈیشنل ڈائریکٹر ،ڈپٹی ڈائر یکٹر گاہے بگاہے چیکنگ کرتے رہتے ہیں شکایت کی صورت پر سخت محکمانہ کارروائی کی جاتی ہے کاشتکارجانورں کو علاج کیلئے پرائیویٹ کے بجائے سرکاری ویٹرنری ہسپتالوں اور ڈسپنسریوں میں لے کر جائیں تعاون نہ کرنے والے ملازمین کے خلاف سخت ایکشن لیا جائے گا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

سیالکوٹ:جعلی ویزوں پر البانیہ جانے کی کو شش ،2 مسافر آف لوڈ

سیالکوٹ:2 ایس ایچ اوز کی تعیناتی

تتلے عالی: خاتون سے زیادتی کی کو شش

ہیڈبمبانوالہ :نامعلوم کی فائرنگ سے نوجوان جاں بحق

گجرات:مہنگے داموں آٹا فروخت کرنے پر 9 دکانیں سیل

لدھیوالہ :شادی کا جھانسہ دیکر رقم ہتھیانے والی 3 عورتوں پر مقدمہ

آج کے کالمز

ایاز امیر
چکوال کے تاریخی چھپڑ بازار پر حملے کی تیاریاں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
موضع گھلو سے پرتگال تک
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
ہم ادب کیوں پڑھیں؟
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
غریب نہیں ناکام ریاستیں
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمد حسن رضا
کروڑ پتی سے کھکھ پتی تک
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
ظلم کی مذمت
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر