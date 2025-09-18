صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

منشیات کیس کا فیصلہ،مجرم کو 9 سال قید، 80 ہزار روپے جرمانہ

  • سرگودھا
میانوالی (نامہ نگار )ایڈیشنل سیشن جج میانوالی نے منشیات کیس کا فیصلہ سناتے ہوئے مجرم حق نواز کو 9 سال قید، 80 ہزار روپے جرمانہ اور جرمانہ کے عدم ادائیگی پر مزید 04 ماہ قید کی سزا سنائی۔مجرم ز کو 2024 میں 01 کلو 2500گرام چرس سمیت گرفتار کرکے مقدمہ درج کیا گیا تھا ۔

