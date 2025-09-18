صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

تنسیخ نکاح کا دعویٰ کرنے پر شوہر کا بیوی پر شدید تشدد

  • سرگودھا
تنسیخ نکاح کا دعویٰ کرنے پر شوہر کا بیوی پر شدید تشدد

سرگودھا(سٹاف رپورٹر)پوش علاقے اقبال کالونی میں تنسیخ نکاح کا دعویٰ کرنے پر ایاز نے ساتھیوں کے ہمراہ اپنی بیوی رخسانہ بی بی کو گھر میں داخل ہو کر تشدد کا نشانہ بنا ڈالا اور بالوں سے پکڑ کر گھسیٹے ہوئے باہر لے آیا۔۔۔

 اس دوران خاتون کی بھاوج اور بھتیجے نے چھڑوانے کی کوشش کی تو ملزمان نے انہیں بھی آہنی راڈ اور گھونسوں سے مارا پیٹا جس پر اہل محلہ جمع ہو گئے جنہو ں نے تینوں کی جان بخشی کروائی، اطلاع ملنے پر پولیس نے ملزم اور اسکے تین نامعلوم ساتھیوں کے خلاف مقدمہ درج کر کے کاروائی شروع کر دی۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

10 ڈویژنز کے 414 دیہات کیلئے سکیمیں منظور

ٹیکنیکل بورڈ : امتحانات کی نگرانی کیلئے مانیٹرنگ سیل کا افتتاح

تخمینہ لگایاجارہا، متاثرین کے نقصانات کاازالہ کیاجائیگا،ملک احمد خاں

ہڑپہ میوزیم : نئی گیلریوں میں متعدد نئے نوادرات

آر پی او نے چونیاں میں پولیس خدمت مرکز کا افتتاح کردیا

یونیک گروپ آف انسٹی ٹیوشنز کے زیر اہتمام نعتیہ مقابلے کا انعقاد

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
عرضی بنام شہنشاہ چارلس سوم
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
مانگے تانگے والا موسم ختم شد
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
ایک واقعہ‘ ایک سبق
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
او آئی سی کانفرنس اور بدلتے حالات کے تقاضے
عمران یعقوب خان
عمارہ فرحت
مزید صوبے قومی ضرورت!
عمارہ فرحت
مفتی منیب الرحمٰن
رسول اللہﷺ سے ہمارے تعلق کے تقاضے …(3)
مفتی منیب الرحمٰن