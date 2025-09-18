تنسیخ نکاح کا دعویٰ کرنے پر شوہر کا بیوی پر شدید تشدد
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)پوش علاقے اقبال کالونی میں تنسیخ نکاح کا دعویٰ کرنے پر ایاز نے ساتھیوں کے ہمراہ اپنی بیوی رخسانہ بی بی کو گھر میں داخل ہو کر تشدد کا نشانہ بنا ڈالا اور بالوں سے پکڑ کر گھسیٹے ہوئے باہر لے آیا۔۔۔
اس دوران خاتون کی بھاوج اور بھتیجے نے چھڑوانے کی کوشش کی تو ملزمان نے انہیں بھی آہنی راڈ اور گھونسوں سے مارا پیٹا جس پر اہل محلہ جمع ہو گئے جنہو ں نے تینوں کی جان بخشی کروائی، اطلاع ملنے پر پولیس نے ملزم اور اسکے تین نامعلوم ساتھیوں کے خلاف مقدمہ درج کر کے کاروائی شروع کر دی۔