2منشیات فروش گرفتار،22کلو،500گرام چرس برآمد
کندیاں،میانوالی (نمائندہ دنیا ،نامہ نگار)کندیاں، پپلاں پولیس کی منشیات فروشوں کے خلاف کارروائیاں جاری ،تھانہ کندیاں نے الیاس خان کو روک کر تلاشی لی۔۔۔
اس کے قبضے سے 12 کلو 500 گرام چرس اور ایک پسٹل برآمد ہوا پولیس نے ملزم کو گرفتار کرکے مقدمہ درج کر لیا،اسی دوران محمد دین کی تلاشی کے دوران ایک پسٹل برآمد کیاعلاوہ ازیں تھانہ پپلاں پولیس نے وقار حسن سکنہ پپلاں کو دس چک کے قریب سے گرفتار کیا ملزم کے قبضے سے 10 کلو گرام چرس برآمد ہوئی پولیس نے مقدمہ درج کرکے مزید تحقیقات شروع کر دی ہیں۔