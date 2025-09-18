صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

2منشیات فروش گرفتار،22کلو،500گرام چرس برآمد

  • سرگودھا
2منشیات فروش گرفتار،22کلو،500گرام چرس برآمد

کندیاں،میانوالی (نمائندہ دنیا ،نامہ نگار)کندیاں، پپلاں پولیس کی منشیات فروشوں کے خلاف کارروائیاں جاری ،تھانہ کندیاں نے الیاس خان کو روک کر تلاشی لی۔۔۔

 اس کے قبضے سے 12 کلو 500 گرام چرس اور ایک پسٹل برآمد ہوا پولیس نے ملزم کو گرفتار کرکے مقدمہ درج کر لیا،اسی دوران محمد دین کی تلاشی کے دوران ایک پسٹل برآمد کیاعلاوہ ازیں تھانہ پپلاں پولیس نے وقار حسن سکنہ پپلاں کو دس چک کے قریب سے گرفتار کیا ملزم کے قبضے سے 10 کلو گرام چرس برآمد ہوئی پولیس نے مقدمہ درج کرکے مزید تحقیقات شروع کر دی ہیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

الائیڈ ہسپتال کی ایکو مشینیں ایک سال سے بند،مریض فٹنس ٹیسٹ کیلئے دربدر

نیپا کورس افسروں کا کمشنر آفس فیصل آباد کا دورہ، اجلاس میں شرکت

واسا بورڈ آ ف گو رنرز اجلاس ، 19 ارب 73 کروڑ کا بجٹ منظور

ایف ڈی اے کی ملکیتی جائیدادوں کی نئی ریزرو قیمتیں مقرر

فیسکو میں 600 سکیورٹی گارڈز کم از کم اجرت سے محروم

میونسپل کارپوریشن کی عدم توجہی ،شہر کی سڑکیں خراب ہو نے لگیں

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
عرضی بنام شہنشاہ چارلس سوم
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
مانگے تانگے والا موسم ختم شد
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
ایک واقعہ‘ ایک سبق
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
او آئی سی کانفرنس اور بدلتے حالات کے تقاضے
عمران یعقوب خان
عمارہ فرحت
مزید صوبے قومی ضرورت!
عمارہ فرحت
مفتی منیب الرحمٰن
رسول اللہﷺ سے ہمارے تعلق کے تقاضے …(3)
مفتی منیب الرحمٰن