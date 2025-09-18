صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کالاباغ انتظامیہ مہنگا ئی کنٹرول کرنے میں مکمل طور پر ناکام ہو گئی

  • سرگودھا
کالاباغ (نمائندہ دنیا )ضلعی انتظامیہ نے کالاباغ کے شہریوں کو منافع خور مافیا کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا ہے ڈسٹرکٹ پرائس کنٹرول کمیٹی کے منافع خور مافیا کے خلاف کاروائیوں کے دعوے درے کے درے رہ گئے۔۔۔

ضلعی انتظامیہ مہنگائی کو کنٹرول کرنے میں بری طرح ناکام ہو گئی ہے ، تفصیلات کے مطابق کالاباغ اور گردونواح میں دودھ فروشوں اور قصابوں نے سرکاری نرخوں پر گوشت اور دودھ فروخت کرنے سے انکار کر دیا ہے اس وقت دودھ180روپے سے 200روپے فی کلو اور گوشت 1200 روپے فی کلو میں فروخت ہو رہا ہے جبکہ آٹا مزید مہنگا ہوتاجارہا ہے اور چینی 200 روپے کلو میں فروخت ہو رہی ہے جبکہ گوبھی،آلو،لہسن اور کریلے سمیت دیگر سبزیاں بھی مہنگے داموں فروخت ہورہی ہیں ۔

 

 

