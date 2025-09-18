ٹریفک ایجوکیشن یونٹ نے طلباء کو روڈسیفٹی لیکچر
میانوالی (نامہ نگار ،ڈسٹرکٹ رپورٹر)ٹریفک ایجوکیشن یونٹ نے طلباء کو روڈسیفٹی لیکچر دیا۔ڈسٹرکٹ ٹریفک آفیسر میانوالی طیب علی شاہ ڈی ٹی او نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ۔۔۔
ٹریفک ایجوکیشن یونٹ نے مختلف چوراہوں پر طلباء کو روڈ سینس اور روڈ سیفٹی سے متعلق آگاہی فراہم کی اور ٹریفک قوانین سے متعلق آگاہی پمفلٹس تقسیم کیئے ۔ طلباء کو تاکید کی گئی کہ دورانِ سفر احتیاطی تدابیر جاننا آپکے لیئے نہایت ضروری ہے ۔نوجوان طلباء کو بتایا گیا کہ ہیلمٹ کی افادیت،لین ڈسپلن اور اٹھارہ سال کے نوجوان لائسنس اور ہیلمٹ کی پابندی کریں اور اپنی حفاظت کو یقینی بنائیں۔