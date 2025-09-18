صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی پر 22گاڑیاں ،ڈرائیورز بند

  • سرگودھا
ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی پر 22گاڑیاں ،ڈرائیورز بند

سرگودھا(سٹاف رپورٹر)ترجمان پنجاب ہائی وے پیٹرولنگ پولیس کے مطابق ایس پی پیٹرولنگ مدثر اقبال کی زیر نگرانی حالیہ تین دنوں کے دوران خصوصی کریک ڈاؤن کرتے ہوئے پابندی کے باوجود ساؤنڈ سسٹم ایکٹ کی خلاف ورزی۔۔۔

بغیر لائسنس گاڑیاں چلانے ،تیز رفتاری، غیر معیاری سلنڈر رکھنے اور دیگر ٹریفک قوانین کی پامالی پر 22گاڑیوں کو ڈرائیورز سمیت بند کر دیا گیا،بتایا جاتا ہے کہ یٹرولنگ پولیس کی مختلف ٹیموں نے آسیانوالہ، 58جنوبی، چیمہ کالونی ، 86شمالی، بکھووالہ،100جنوبی، 24جنوبی ،93شمالی، مٹھہ لک، وجھ ، 36جنوبی ، 29جنوبی سمیت دیگر مقامات پر ناکے لگا کر محمد شبیر، محمد اشرف، رستم عباس ، فیضان ،عرفان، افتخار، احسن، قیصر ،سجاد ،محمد فاروق ،محمد نواز ،فیصل محمود،محمد عرفان، کامل حسین، خورشید،سردار احمد، غلام علی، رحمت الہی،غلام شبیر، محمد اسحاق، محمد ارشد،احمد شیرکو گرفتار کر کے ان کی گاڑیاں بھی تھانوں میں بند کر دیں ملزمان کے خلاف مقدمات درج کر لئے گئے ۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

آ ئی جی عثمان انورسے سی ٹی او گوجرانوالہ عائشہ بٹ کی ملاقات

سیالکوٹ:جعلی ویزوں پر البانیہ جانے کی کو شش ،2 مسافر آف لوڈ

سیالکوٹ:2 ایس ایچ اوز کی تعیناتی

تتلے عالی: خاتون سے زیادتی کی کو شش

ہیڈبمبانوالہ :نامعلوم کی فائرنگ سے نوجوان جاں بحق

گجرات:مہنگے داموں آٹا فروخت کرنے پر 9 دکانیں سیل

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
عرضی بنام شہنشاہ چارلس سوم
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
مانگے تانگے والا موسم ختم شد
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
ایک واقعہ‘ ایک سبق
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
او آئی سی کانفرنس اور بدلتے حالات کے تقاضے
عمران یعقوب خان
عمارہ فرحت
مزید صوبے قومی ضرورت!
عمارہ فرحت
مفتی منیب الرحمٰن
رسول اللہﷺ سے ہمارے تعلق کے تقاضے …(3)
مفتی منیب الرحمٰن