ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی پر 22گاڑیاں ،ڈرائیورز بند
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)ترجمان پنجاب ہائی وے پیٹرولنگ پولیس کے مطابق ایس پی پیٹرولنگ مدثر اقبال کی زیر نگرانی حالیہ تین دنوں کے دوران خصوصی کریک ڈاؤن کرتے ہوئے پابندی کے باوجود ساؤنڈ سسٹم ایکٹ کی خلاف ورزی۔۔۔
بغیر لائسنس گاڑیاں چلانے ،تیز رفتاری، غیر معیاری سلنڈر رکھنے اور دیگر ٹریفک قوانین کی پامالی پر 22گاڑیوں کو ڈرائیورز سمیت بند کر دیا گیا،بتایا جاتا ہے کہ یٹرولنگ پولیس کی مختلف ٹیموں نے آسیانوالہ، 58جنوبی، چیمہ کالونی ، 86شمالی، بکھووالہ،100جنوبی، 24جنوبی ،93شمالی، مٹھہ لک، وجھ ، 36جنوبی ، 29جنوبی سمیت دیگر مقامات پر ناکے لگا کر محمد شبیر، محمد اشرف، رستم عباس ، فیضان ،عرفان، افتخار، احسن، قیصر ،سجاد ،محمد فاروق ،محمد نواز ،فیصل محمود،محمد عرفان، کامل حسین، خورشید،سردار احمد، غلام علی، رحمت الہی،غلام شبیر، محمد اسحاق، محمد ارشد،احمد شیرکو گرفتار کر کے ان کی گاڑیاں بھی تھانوں میں بند کر دیں ملزمان کے خلاف مقدمات درج کر لئے گئے ۔