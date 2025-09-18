صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

2200بوری گندم خیبر پختونخوا سمگل کرنیکی کوشش ناکام

  • سرگودھا
میانوالی ،کندیاں(نامہ نگار،نمائندہ دنیا )پنجاب حکومت کی ہدایت پر ضلعی انتظامیہ کے افسران کا گندم کی سمگلنگ کرنے والے عناصر کے خلاف کاروائیوں کا سلسلہ جاری۔۔۔

 تفصیلات کے مطابق اسسٹنٹ کمشنر پپلاں چوہدری محمد ظفراقبال نے گذشتہ درمیانی شب کے پی کے گندم سمگلنگ کرنے کی کوشش ناکام بنا دی اسسٹنٹ کمشنر پپلاں نے ہمراہ محکمہ پولیس ہرنولی موڑ چیک پوسٹ پر جعلی بلٹی کے ذریعہ کے پی کے گندم اسمگل کرنے والے دو ٹرالر کو پکڑ کر 50 کلو گرام وزنی 2200 بیگز گندم برآمد کرکے ٹرالروں کو مال سمیت قبضہ میں لیکر محکمہ فوڈ میانوالی کے حوالے کردیا۔

 

 

