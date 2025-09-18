کندیاں میونسپل کمیٹی کی نااہلی شہر کی متعدد گلیاں جوہڑ میں تبدیل
کندیاں(نمائندہ دنیا )کندیاں میونسپل کمیٹی کی نااہلی شہر کی متعدد گلیاں جوہڑ میں تبدیل ، نکاسی آب کا مناسب بندوبست نا ہونے کی وجہ سے گلیوں سے گزرنا محال ہوچکا ہے۔۔۔
گلی جٹیال ،گلی نیازی سٹریٹ، ببلی چوک اور بوائز ہاء سکول سیلواں کے سامنے سیوریج کا پانی تالاب کا منظر پیش کرنے لگاہے شہریوں کی درخواستوں پر مقامی انتظامیہ ایکشن لینے سے قاصرہے۔ کلرک اور میٹ میونسپل کمیٹی کا نظام چلانے لگے ہیں جبکہ افسران اپنی نشستوں سے اکثر و بیشتر غیر حاضر رہنے لگے ہیں ۔اہلیان علاقہ نے ڈی سی میانوالی سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے ۔