صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈپٹی کمشنر اسد مگسی کاگورنمنٹ سپیشل ایجو کیشن سنٹر میانوالی کا دورہ

  • سرگودھا
ڈپٹی کمشنر اسد مگسی کاگورنمنٹ سپیشل ایجو کیشن سنٹر میانوالی کا دورہ

میانوالی (نامہ نگار )وزیر اعلیٰ پنجاب مر یم نواز کے ویژن کے مطابق سپیشل ایجو کیشن کے سکولوں میں زیر تعلیم خصوصی بچوں کو اعلیٰ تعلیمی سہولیات کی فراہمی کا جائزہ لینے کے سلسلہ میں ڈپٹی کمشنر اسد عباس مگسی نے گورنمنٹ سپیشل ایجو کیشن سنٹر میانوالی کا دورہ کیا۔

انہوں نے خصوصی بچوں کی کلاس رومز اور سکول کے دیگر شعبہ جات کا معائنہ کیا، تعلیمی سرگرمیوں اور فراہم کر دہ سہولیات کا جائزہ لیا۔اس موقع پر سائیکالو جسٹ سیمازاہد اور فوکل پر سن محمد حفیظ خٹک نے ڈپٹی کمشنر کو سپیشل بچوں کی نفسیاتی معاونت اور فراہم کردہ سہولیاسے متعلق بریفنگ دی۔ڈپٹی کمشنر نے ادارے کے تعلیمی نظام اور صفائی ستھرائی پر اطمینا ن کا اظہار کر تے ہو ئے سکول انتظامیہ کو ہدایت کی کہ سپیشل بچوں کی تعلیم و تربیت پر خصوصی تو جہ دی جا ئے تا کہ یہ بچے اعلیٰ تعلیم یا فتہ ہو کر معاشرے کے مفید شہری بن کر اپنا با عزت روزگا کما سکیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

ڈی جی محکمہ آثار قدیمہ کو شوکاز نوٹس،عدالت طلب

نیشنل ہائی وے تک فلائی اوور منصوبے کا سنگ بنیاد، 1.6 ارب روپے لاگت

جامعہ اردو کی سینیٹ کا اجلاس دوسری مرتبہ ملتوی

بجلی اور پانی کی بندش کے خلاف احتجاج

جنسی زیادتی کے ملزم کے جسمانی ریمانڈ میں توسیع

اسٹیل مل سے لوہا اور اسکریپ چوری کا ملزم گرفتار

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
عرضی بنام شہنشاہ چارلس سوم
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
مانگے تانگے والا موسم ختم شد
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
ایک واقعہ‘ ایک سبق
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
او آئی سی کانفرنس اور بدلتے حالات کے تقاضے
عمران یعقوب خان
عمارہ فرحت
مزید صوبے قومی ضرورت!
عمارہ فرحت
مفتی منیب الرحمٰن
رسول اللہﷺ سے ہمارے تعلق کے تقاضے …(3)
مفتی منیب الرحمٰن