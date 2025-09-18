موچھ میں منشیات سمگلر گرفتار 1100گرام چرس برآمد
موچھ (نمائندہ دنیا)ڈی پی او میانوالی کیپٹن ریٹائرڈ رائے محمد اجمل کی ہدایات پر منشیات سمگلرز کے خلاف کاروائی کرتے ہوئے تھانہ پائی خیل نے مخبر کی اطلاع پر ریڈ کرکے انار خان سے 1100گرام چرس برآمد کر لی ،ملزم کو گرفتار کرکے مقدمہ درج کر لیا۔
