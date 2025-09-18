صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

موچھ میں منشیات سمگلر گرفتار 1100گرام چرس برآمد

  • سرگودھا
موچھ (نمائندہ دنیا)ڈی پی او میانوالی کیپٹن ریٹائرڈ رائے محمد اجمل کی ہدایات پر منشیات سمگلرز کے خلاف کاروائی کرتے ہوئے تھانہ پائی خیل نے مخبر کی اطلاع پر ریڈ کرکے انار خان سے 1100گرام چرس برآمد کر لی ،ملزم کو گرفتار کرکے مقدمہ درج کر لیا۔

