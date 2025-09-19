سرگودھا پریس کلب کے زیراہتمام عظیم الشان سیرت النبی ؐ کانفرنس
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)سرگودھا پریس کلب کے زیراہتمام عظیم الشان سیرت النبی ؐ کانفرنس منعقد ہوئی، جس میں اہم سیاسی، سماجی اور صحافتی شخصیات سمیت شہریوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔
محفل کو عقیدت و احترام کا رنگ دیا گیا جبکہ مقررین نے حضور اکرم ؐ کی سیرت طیبہ کو ہر دور کے لیے مشعلِ راہ قرار دیا۔تقریب کے مہمانِ خصوصی ریجنل آفیسر کرائم کنٹرول ڈیپارٹمنٹ مہر اختر علی وینس تھے ۔ کانفرنس سے چوہدری حامد حمید، محمد اشرف برہان، صدر پریس کلب عبدالحنان چوہدری، شیخ محمد رضوان، راؤ اسلم فراز، رانا ساجد اقبال اور دیگر نے بھی خطاب کیا۔ تقریب کے اختتام پر ملک و قوم کی ترقی، سلامتی اور امتِ مسلمہ کے اتحاد کے لیے خصوصی دعا کی گئی۔بعدازاں شرکاء کے اعزاز میں پرتکلف عشائیہ دیا گیا۔