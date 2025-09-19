صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ریجنل مینیجر امریکن اسپیسز پروگرام کا یونیورسٹی آف سرگودھا کا دورہ

  سرگودھا
ریجنل مینیجر امریکن اسپیسز پروگرام کا یونیورسٹی آف سرگودھا کا دورہ

سرگودھا(سٹاف رپورٹر)ریجنل مینیجر امریکن اسپیسز پروگرام، اورنگزیب نے یونیورسٹی آف سرگودھا کے لنکن کارنر کا مانیٹرنگ اور آؤٹ ریچ دورہ کیا۔۔۔

 جس کا مقصد کارکردگی کا جائزہ لینا،سٹیک ہولڈرز سے ملاقات اور آئندہ کے لائحہ عمل پر تبادلہ خیال کرنا تھا۔ دورے کا آغاز وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر قیصر عباس سے ملاقات سے ہوا، جس میں لنکن کارنر کے تعلیمی ترقی، ثقافتی ہم آہنگی اور طلبہ کے لیے مواقع پیدا کرنے کے کردار پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وائس چانسلر نے کارنر کی جاری سرگرمیوں کو سراہا اور مستقبل میں بھرپور تعاون کی یقین دہانی کرائی۔بعدازاں اورنگزیب نے فرینڈز آف کارنر کے ساتھ ملاقات کی، جس میں رضاکارانہ شمولیت، جدت پر مبنی پروگرامز اور کمیونٹی آؤٹ ریچ کو فروغ دینے پر زور دیا گیا۔ 

 

