مریم نواز کے دورے سے قبل شہر کو دلہن کی طرح سجا دیا گیا

  • سرگودھا
مریم نواز کے دورے سے قبل شہر کو دلہن کی طرح سجا دیا گیا

سرگودھا(سٹاف رپورٹر)وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے متوقع دورے سے قبل انتظامیہ کی جانب سے گزشتہ تین رو ز کے دوران دن رات ایک کر کے مرکزی شاہراہوں پر پیچ ورک۔۔۔

 پلوں اور عمارتوں پر رنگ و روغن، پودوں کو پانی اور نئی سبزہ زاری کی بہارسے جیسے شہر ایک دم نکھر کر کسی دلہن کی مانند سجنے لگا ،جس پر شہریوں کا کہنا تھا کہ آخر کب تک ہمارے شہروں کی سڑکیں اور گلیاں صرف اعلیٰ شخصیات کے دوروں کے انتظار میں ہی سنورتی رہیں گی؟ کیا عام شہری اس حق دار نہیں کہ وہ بھی کھڈوں سے پاک سڑکوں پر سکون سے سفر کر سکیں؟یہ تلخ حقیقت سرگودھا کے عوام برسوں سے جھیل رہے ہیں۔ سال بھر ٹوٹی پھوٹی سڑکوں پر دھکے کھاتے عوام کو صرف اسی وقت سکون کا سانس ملتا ہے جب کسی بڑے سیاستدان یا حکومتی عہدیدار کا قافلہ شہر کی طرف روانہ ہو۔ اس موقع پر بجلی کے بلب بھی جگمگا اٹھتے ہیں، گلیاں بھی دھلتی ہیں اور فٹ پاتھوں پر پینٹ بھی ہو جاتا ہے ۔ گویا شہریوں کی سہولت نہیں بلکہ پروٹوکول ہی اصل ترجیح ہے ۔ 

 

