عوام کو مضر صحت پانی فراہم،کمپنیوں کیخلاف کارروائی کی ہدایت
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)چیف منسٹرشکایت سیل کی جانب سے عوام کو مضر صحت پانی فراہم کرنے والی لوکل کمپنیوں کے خلاف کاروائی کی ہدایت کی گئی ہے ،ذرائع کے مطابق یہ اقدام شہریوں کی جانب سے بڑھتی ہوئی شکایات کے پیش نظر اٹھایا جا رہا ہے۔۔۔
جس میں آگاہ کیا گیاہے کہ سرکاری پانی کی لائنوں سے پانی چوری کرکے یا بورنگ والا مضر صحت پانی عوام کو فروخت کرنے والے نہ صرف عوام کی صحت و جان سے کھیل رہے ہیں بلکہ یہ عناصر متعلقہ علاقوں میں قلت آب کے بھی ذمے دار ہیں ، جس پر ڈائریکٹر پٹیشن سیل نے تشویش کا اظہار کرتے ہوئے بلدیاتی اداروں کے سربراہان کو ہدایات جاری کی ہیں کہ فوری طور پر غیر قانونی ہائیڈرنٹس اور مضر صحت پانی سپلائی کرنیوالے افراد اور لوکل کمپنیوں کا خاتمہ کر کے رپورٹ فراہم کی جائے اور کسی قسم کا دباؤ یا سفارش قبول نہ کیا جائے ۔