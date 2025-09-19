کنٹرول شیڈ مالکان کو مردہ مرغیاں دفن کرنے کی ہدایت
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) حکومت نے کتوں کے خونخوار ہونے کی بڑھتی ہوئی رپورٹ پر سرگودھا سمیت صوبہ بھر کی انتظامیہ کو مردہ مرغیاں تلف کرنے کے بجائے کنٹرول شیڈ سے باہر پھینکنے والے مالکان کے خلاف کاروائی کرنے کی ہدایت کی ہے۔۔۔
اس ضمن میں کنٹرول شیڈ مالکان کو ہدایت کی گئی کہ اپنی مردہ مر غیاں باہر پھینکنے کی بجائے انہیں گڑھا کھود کر اس میں دفن کیا جائے عمل درآمد نہ کرنے کی صورت پر مالکان کے خلاف سخت کاروائی جائے گی یاد رہے کہ مردار مرغیاں کھا کر خونخوار کتے جانی نقصان کا باعث بن رہے ہیں۔