گورنمنٹ سرونٹ بینوولٹ فنڈ کی 284درخواستیں زیر التواء
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) سروسز اینڈ جنرل ایڈمنسٹریشن ڈیپارٹمنٹ کے شعبہ پنجاب گورنمنٹ سرونٹ بینوولٹ فنڈ کے ایڈمنسٹریٹو آفیسر کی جانب سے اس امر پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے سرگودھا سمیت دیگر اضلاع کے ضلعی افسران کو آگاہ کیا گیا ہے۔۔۔
کہ کروڑوں روپے کے فنڈز موجود ہونے کے باوجود مقامی سطح پر ناقص حکمت عملی کے باعث سکالر شپ کی موجودہ اور سابقہ 4ہزار163،کفن دفن374،ماہانہ گرانٹ149،شادی گرانٹ کی 284درخواستیں مسلسل التواء کا شکار ہیں، بیشتر سائلین کئی کئی ماہ سے عملدرآمد کیلئے دھکے کھا رہے ہیں، مگر ان کی شنوائی نہیں ہو رہی ،کئی سائلین تھک ہار کر پیروی چھوڑ نے پر مجبور ہیں، اسی طرح فنڈز کے استعمال کی شرح بھی انتہائی کم ہے ،اس حوالے سے ضلعی سربراہ پر ذمہ داری عائد کرتے ہوئے ہدایت کی گئی ہے کہ ہنگامی بنیادوں پر متذکرہ زیر التواء درخواستوں کو نمٹا کر عملدرآمد کی رپورٹ ارسال کی جائے ۔