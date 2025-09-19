صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

محنت کش کی بلدیہ دفتر میں پٹرل چھڑک کر خودسوزی کی کشش

  • سرگودھا
محنت کش کی بلدیہ دفتر میں پٹرل چھڑک کر خودسوزی کی کشش

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) میونسپل کارپوریشن سرگودھا کے شعبہ انکروچمنٹ کے عملہ کے ہتک آمیز رویہ اور بلاجواز تنگ کرنے پر غریب محنت کش نے بلدیہ دفتر میں پٹرول چھڑک کر خود سوزی کرنے کی کوشش کی۔۔۔

جسے موقعہ پر موجود لوگوں نے بچایا متاثرہ شخص بابو خان نے بتایا کہ انکروچمنٹ اہلکار میرے بیٹے کو بلاجواز تنگ کرتا ہے ۔ اس بارے افسران کو متعدد بار بتایا لیکن کچھ نہیں ہوا جس وجہ سے میں یہ قدم اٹھانے پر مجبور کیا ہے بعدازاں میونسپل آفیسر ریگولیشن نے اپنے دفتر میں بلا کر متاثرہ شخص کو مسئلہ حل کرنے کی یقین دھانی کرائی۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

مصنوعی دودھ تیار کرنیوالوں کیخلاف آپریشن

وائلڈ لائف رینجر کی‘کارروائیاں‘سبز طوطے ‘ آلات برآمد

سیلاب متاثرین کے لئے فری میڈیکل کیمپ کا انعقاد

وہاڑی چیمبر کے وفد کی ایشیا بیوٹی نمائش میں شرکت

والدین بچیوں کو سروائیکل کینسر سے بچاؤ کی ویکسین لازمی لگوائیں :ڈپٹی کمشنر

وہاڑی :سیلاب متاثرین کیلئے امدادی سامان کی فراہمی جاری

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
ڈوبنے والے کس کے ہاتھوں پر لہو تلاش کریں؟
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
ممدی کے کمبل
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
پاک سعودی دفاعی معاہدہ‘ غزہ فلسطین کو شامل کریں
بابر اعوان
سلمان غنی
سیلاب کی صورتحال اور گورننس کا بحران
سلمان غنی
آصف عفان
ایک پر حملہ‘سب پر حملہ
آصف عفان
امیر حمزہ
غزہ بھوکا ہے اور تم…؟
امیر حمزہ