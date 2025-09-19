محنت کش کی بلدیہ دفتر میں پٹرل چھڑک کر خودسوزی کی کشش
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) میونسپل کارپوریشن سرگودھا کے شعبہ انکروچمنٹ کے عملہ کے ہتک آمیز رویہ اور بلاجواز تنگ کرنے پر غریب محنت کش نے بلدیہ دفتر میں پٹرول چھڑک کر خود سوزی کرنے کی کوشش کی۔۔۔
جسے موقعہ پر موجود لوگوں نے بچایا متاثرہ شخص بابو خان نے بتایا کہ انکروچمنٹ اہلکار میرے بیٹے کو بلاجواز تنگ کرتا ہے ۔ اس بارے افسران کو متعدد بار بتایا لیکن کچھ نہیں ہوا جس وجہ سے میں یہ قدم اٹھانے پر مجبور کیا ہے بعدازاں میونسپل آفیسر ریگولیشن نے اپنے دفتر میں بلا کر متاثرہ شخص کو مسئلہ حل کرنے کی یقین دھانی کرائی۔