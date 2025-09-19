آر ایچ سی کندیاں میں دانتوں کے علاج کی سہولیات ناپید، شہری پریشان
کندیاں (نمائندہ دنیا)رورل ہیلتھ سینٹر (آر ایچ سی) کندیاں میں دانتوں کے علاج معالجے کی بنیادی سہولیات کا فقدان ہے ۔ دو لاکھ آبادی پر مشتمل علاقے کے واحد سرکاری اسپتال میں دانتوں کی فلنگ سمیت دیگر ضروری ادویات موجود نہیں۔۔۔
جس کے باعث مریضوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے ۔شہریوں نے شکایت کی ہے کہ انہیں دانتوں کے علاج کے لیے مہنگے پرائیویٹ کلینکس کا رخ کرنا پڑتا ہے ، جب کہ بازار سے مہنگی ادویات خریدنا عام شہری کی پہنچ سے باہر ہو چکا ہے ۔ عوامی و سماجی حلقوں نے محکمہ صحت اور اعلیٰ حکام سے فوری نوٹس لینے اور دانتوں کی فلنگ سمیت دیگر علاج کی سہولیات فراہم کرنے کا مطالبہ کیا ہے ۔