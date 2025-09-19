میونسپل کمیٹی بھیرہ میں نادار آفس سائلین کیلئے کوئی سہولت نہیں،شہری
بھیرہ(نامہ نگار )میونسپل کمیٹی بھیرہ کے ایک ہال میں مدت سے قائم نادرا آفس میں روزانہ آنے والے سینکڑوں سائلین کے بیٹھنے کا کوئی مناسب انتظام نہیں اور نہ ہی انہیں پینے کا صاف پانی میسر ہے۔۔۔
ویلفئیر کونسل تحصیل بھیرہ کے صدر چوہدری خالد محمود آرائیں اور سابق کونسلر مہر غلام علی نے کہا ہے کہ شناختی کارڈ بے فارم اور ایف ار سے کے حصول کے لئے تحصیل بھر سے آئے مرد و خواتین اور بزرگوں کے بیٹھنے کی مناسب جگہ اور نہ ہی اس شدید موسم میں پینے کا پانی میسر ہے انہوں نے کہا ہے کہ محکمہ کی طرف سے دفتر کے باہر واٹر کولر نصب کیا گیا ہے مگر ایک مدت سے اس میں پانی نہیں ہے ۔