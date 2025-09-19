صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گورنمنٹ ہائی سکول نوشہرہ کی ٹیچر نے اپنی 2بیٹیوں کو ویکسین لگوائی ،پراپیگنڈا مسترد کر دیا

  • سرگودھا
گورنمنٹ ہائی سکول نوشہرہ کی ٹیچر نے اپنی 2بیٹیوں کو ویکسین لگوائی ،پراپیگنڈا مسترد کر دیا

خوشاب (نمائندہ دُنیا) محکمہ صحت کی جانب سے 9 تا 14 سالہ بچیوں کو سرویکل کینسر سے بچاؤ کے لیے ایچ پی وی ویکسینیشن کا عمل جاری ہے ۔

 اس ضمن میں گورنمنٹ ہائی سکول نوشہرہ کی معلمہ توصیف نے اپنی دو بیٹیوں کو ویکسین لگوا کر سوشل میڈیا پر جاری پراپیگنڈا کو مسترد کر دیا۔انہوں نے کہا کہ یہ ویکسین بچیوں کو مستقبل میں کینسر اور دیگر بیماریوں سے محفوظ رکھتی ہے ۔ والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ ویکسینیشن سے متعلق درست معلومات حاصل کریں اور اپنی بچیوں کی صحت کے تحفظ کو ترجیح دیں۔

 

