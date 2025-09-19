صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

خوشاب راولپنڈی روڈ پر فلور ملز کا افتتاح، صنعتی ترقی کی نوید

  • سرگودھا
خوشاب (نمائندہ دُنیا)خوشاب راولپنڈی روڈ پر فلور ملز کی افتتاحی تقریب کا انعقاد کیا گیا جس میں اٹارنی جنرل آف پاکستان ملک منصور حیدر عثمان اعوان نے بطور مہمانِ خصوصی شرکت کی۔

تقریب میں مسلم لیگ (ن) کے ضلعی صدر ڈاکٹر غوث نیازی، سابق صوبائی وزیر آصف بھا اور دیگر معززین شریک تھے ۔اٹارنی جنرل نے فلور ملز کا افتتاح کیا اور مالکان ملک امر شہباز اعوان و ملک ممتاز اعوان کو مبارکباد دی۔ خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ خوشاب میں صنعت کاری کا فروغ علاقے کی خوشحالی کی نوید ہے ۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ دیگر اضلاع کے صنعتکاروں کو بھی یہاں سرمایہ کاری کی ترغیب دی جائے ۔

 

