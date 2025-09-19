صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

آر پی او سرگودھا کی ڈی پی او میانوالی کے ہمراہ تھانہ کمرمشانی میں کھلی کچہری

  • سرگودھا
کالاباغ (نمائندہ دنیا )آر پی او سرگودھا ریجن کی ڈی پی او میانوالی کے ہمراہ تھانہ کمرمشانی میں کھلی کچہری کا انعقاد۔۔۔

تفصیلات کے مطابق وزیر اعلیٰ پنجاب کے ویژن انصاف آپ کی دہلیز پر اور آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کے خصوصی احکامات کے مطابق آر پی او محمد شہزاد آصف خان نے ڈی پی او میانوالی کیپٹن ریٹائرڈ رائے محمد اجمل کے ہمراہ تھانہ کمرمشانی میں کھلی کچہری منعقد کی،کھلی کچہری میں شہریوں نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔انہوں نے شہریوں کے مسائل سنے اور ان کے حل کیلئے موقع پر ہی متعلقہ پولیس افسران کو ہدایات جاری کیں۔ 

 

