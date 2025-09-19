آر پی او سرگودھا کی ڈی پی او میانوالی کے ہمراہ تھانہ کمرمشانی میں کھلی کچہری
تفصیلات کے مطابق وزیر اعلیٰ پنجاب کے ویژن انصاف آپ کی دہلیز پر اور آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کے خصوصی احکامات کے مطابق آر پی او محمد شہزاد آصف خان نے ڈی پی او میانوالی کیپٹن ریٹائرڈ رائے محمد اجمل کے ہمراہ تھانہ کمرمشانی میں کھلی کچہری منعقد کی،کھلی کچہری میں شہریوں نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔انہوں نے شہریوں کے مسائل سنے اور ان کے حل کیلئے موقع پر ہی متعلقہ پولیس افسران کو ہدایات جاری کیں۔