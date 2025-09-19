صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پیرا ویٹرنری سٹاف میں موٹر سائیکلز تقسیم کرنے کی تقریب

  • سرگودھا
بھکر(ڈسٹرکٹ رپورٹر) محکمہ لائیو اسٹاک اینڈ ڈیری ڈویلپمنٹ کے زیر اہتمام ضلع کونسل ہال بھکر میں پیرا ویٹرنری سٹاف کو ڈیوٹی کے دوران آمدورفت میں سہولت فراہم کرنے کے لیے موٹر سائیکلز تقسیم کرنے کی تقریب منعقد ہوئی۔

 تقریب کی صدارت ڈپٹی کمشنر محمد اشرف کر رہے تھے ۔تقریب کے مہمانِ خصوصی رکن صوبائی اسمبلی عامر عنایت خان شہانی تھے اس موقع پرایڈیشنل ڈائریکٹر لائیو اسٹاک،ضلعی افسران اور عملے کی بڑی تعداد موجود تھی۔تقریب سے خطاب کرتے ہوئے رکن صوبائی اسمبلی عامر عنایت خان شہانی نے کہا کہ مویشی پال کسان ہماری معیشت میں کلیدی حیثیت رکھتے ہیں، اورحکومت پنجاب ان کی فلاح و بہبود اور ترقی کے لیے عملی اقدامات کر رہی ہے ۔ ڈپٹی کمشنر محمد اشرف نے کہا کہ یہ عوام دوست سکیم محکمہ لائیو اسٹاک کی کارکردگی کو مزید بہتر بنانے اور کسانوں کو سہولت دینے میں موثر و اہم کردار ادا کرے گی۔ 

