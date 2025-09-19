صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سیلاب زدہ علاقوں میں متاثرین مشکلات کا شکار ہیں ،، قاری عبدالواجد سلفی

  • سرگودھا
بھیرہ(نامہ نگار )مرکزی جمعیت اہل حدیث تحصیل بھیرہ کے امیر اور خطیب جامع مسجد رحمانیہ لاری اڈہ، قاری عبدالواجد سلفی نے کہا ہے کہ سیلاب زدہ علاقوں میں متاثرین شدید مشکلات کا شکار ہیں اور ہماری فوری امداد کے منتظر ہیں۔

 وہ جلالپور پیر والا کے سیلاب سے متاثرہ علاقوں کے دورہ کے بعد بھیرہ میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے ۔قاری عبدالواجد سلفی نے بتایا کہ متاثرہ علاقوں میں ہر طرف پانی ہی پانی ہے جس نے نہ صرف گھروں اور فصلوں کو تباہ کر دیا ہے بلکہ روزمرہ کی زندگی بھی مفلوج ہو کر رہ گئی ہے ۔ 

 

