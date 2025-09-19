ظفرآباد بگھور سکول میں اپنی مدد آپ کے تحت فلٹریشن پلانٹ کیلئے فنڈ ریزنگ
خوشاب (نمائندہ دُنیا) گورنمنٹ ایلیمنٹری سکول ظفر آباد رنگپور بگھور میں واٹر فلٹریشن پلانٹ کی تنصیب کے لیے اپنی مدد آپ کے تحت فنڈز ریزنگ کی مہم شروع کر دی گئی ہے ۔
ڈائریکٹر علوم اسلامیہ پنجاب یونیورسٹی لاہور ڈاکٹر پروفیسر عاصم نعیم کھوکھر نے 20 ہزار اور ڈاکٹر رانا خالد محمود نے 11 ہزار روپے کا عطیہ دیا ہے ۔ریٹائرڈ ٹیچر حاجی ملک شیر اقبال بگھور کی معاونت بھی حاصل ہے ۔ سکول انتظامیہ کے مطابق منصوبے پر ایک لاکھ روپے سے زائد لاگت آئے گی۔ انشاء اللہ مخیر حضرات کی مدد سے جلد طلبہ کو صاف پانی کی سہولت میسر آ جائے گی۔