گورنمنٹ سکینڈری سکول چھدرو میں فرنیچر، پینے کے صاف پانی اور واش روم کی سہولیات فراہم

  • سرگودھا
میانوالی (نامہ نگار )ڈپٹی کمشنر میانوالی اسد عبا س مگسی کی ہدایت پر گورنمنٹ سکینڈری سکول چھدرو میں کلاس رومز کیلئے فرنیچر، پینے کے صاف پانی اور واش روم کی سہولیات فراہم کر دی گئیں۔

 ڈپٹی کمشنر اسد عباس مگسی نے دو روز قبل سکول کا دورہ کیا تھا جہاں پر ان بنیادی سہولیات کا فقدان تھا۔ ڈپٹی کمشنر نے معاملہ کا فوری نوٹس لتے ہوئے سی او ایجوکیشن کو بچوں کے کلاس رومز میں فرنیچر، پینے کے صاف پانی اور واش روم کی تعمیر کی ہدایت کی تھی، جس پر عملدرآمد کرتے ہوئے محکمہ تعلیم کی جانب سے گورنمنٹ سکینڈری سکول چھدرومیں یہ تمام سہولیات فراہم کر دی گئیں ۔

 

