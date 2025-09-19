صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

آئس نشہ نوجوان نسل کے لیے تباہ کن، مؤثر اقدامات ناگزیر:محمد نواز خان سوانس

  • سرگودھا
کندیاں (نمائندہ دنیا)سماجی رہنما محمد نواز خان سوانس نے کہا ہے کہ آئس نشہ ایک جان لیوا لت ہے جو نوجوان نسل کو دیمک کی طرح چاٹ رہا ہے ۔

میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ آئس اور دیگر منشیات میں مبتلا افراد نہ صرف اپنی زندگی برباد کر رہے ہیں بلکہ معاشرے کے لیے بھی خطرہ بن چکے ہیں۔انہوں نے قانون نافذ کرنے والے اداروں اور پولیس پر زور دیا کہ وہ منشیات فروشوں کے خلاف مؤثر اور نتیجہ خیز کارروائیاں کریں۔ ان کا کہنا تھا کہ نئی نسل کو اس ناسور سے بچانے کے لیے والدین، اساتذہ اور تعلیمی اداروں کو مشترکہ کردار ادا کرنا ہوگا۔

 

