آئس،چرس،شراب،ناجائز اسلحہ برآمد،11ملزم گرفتار
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر محمد صہیب اشرف کی ہدایت پر منشیات فروشوں اور غیرقانونی اسلحہ رکھنے والوں کے خلاف کاروائی کرتے ہوئے۔۔۔
تھانہ سٹی پولیس نے علی سے آئس 25 گرام،تھانہ اربن ایریا پولیس نے شاہزیب سے آئس 80 گرام،تھانہ فیکٹری ایریا پولیس نے کامران سے چرس 510 گرام،تھانہ ایس ٹاؤن پولیس نے محسن سے شراب 20 لٹر،تھانہ پھلروان پولیس نے رمضان سے چرس 680 گرام،تھانہ بھاگٹانوالہ پولیس نے عرفان سے آئس 102 گرام،تھانہ میانی پولیس نے افتخار سے رائفل 44 بور،تھانہ شاہ پور صدر علی سے پسٹل30بور، تھانہ جھاوریاں پولیس نے سجاد سے پسٹل30بور، تھانہ شاہ نکڈر پولیس نے سکندر سے پسٹل30بور اور تھانہ بھیرہ پولیس نے مظہر سے پسٹل30بور برآمد کر کے گرفتارملزمان کے خلاف غیر قانونی اسلحہ رکھنے کی دفعات کے تحت الگ الگ مقدمات درج کرلیے ہیں، مزید تفتیش جاری ہے ۔