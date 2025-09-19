صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پبلک و نجی تعلیمی اداروں کی گاڑیوں میں گاڑیوں میں سلنڈرز

  • سرگودھا
پبلک و نجی تعلیمی اداروں کی گاڑیوں میں گاڑیوں میں سلنڈرز

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) حکومت پنجاب نے سرگودھا سمیت ریجن بھر میں پبلک و پرائیویٹ تعلیمی اداروں کی گاڑیوں میں سی این جی /ایل پی جی سلنڈرزرکھنے پر مکمل پابندی کے بعد چلائی گئی۔۔۔

 خصوصی مہم سست روی کا شکار ہونے پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے اس حوالے سے ضلعی افسران کو کارکردگی بہتر بنانے کی ہدایت کی ہے ،ذرائع کے مطابق پابندی اور حالیہ کاروائی کے باوجود کالجز اور سکول کی زیادہ تر پک وینز اور دیگر وہیکلز میں سی این جی یا ایل پی جی سلنڈرز نصب ہیں، جو آئندہ سردیوں میں ممکنہ حادثات ،جانی و مالی نقصانی کے ضیاع کا سبب بن سکتے ہیں، جس پر سیکرٹری ٹرانسپورٹ نے سیکرٹری ڈی آر ٹی ایز کو سرکاری و پرائیویٹ سکول و کالجز وین سے فوری طور پر سلنڈر ز اتروا کرجلد از جلد عملدرآمد کی رپورٹ ارسال کرنے کی ہدایت کی۔ 

 

