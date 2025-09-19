صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

وزیر اعلی آج سرگود ھا میں الیکٹرک بس سروس کا افتتاح کریں گی ، صہیب احمد

  • سرگودھا
وزیر اعلی آج سرگود ھا میں الیکٹرک بس سروس کا افتتاح کریں گی ، صہیب احمد

بھیرہ(نامہ نگار)صوبائی وزیر قانون مواصلات و تعمیرات ملک صہیب احمد بھرتھ نے کہا ہے کہ وزیر اعلی پنجاب مریم نواز شریف آج سرگودہا کا دورہ کر کے الیکٹرک بس سروس کا افتتاح کریں گی۔۔۔

انہوں نے دورہ منسوخی کی خبر کی سختی تردید کرتے ہوئے کہا کہ بھیرہ میں ایک ناعاقبت اندیش نے سستی شہرت حاصل کرنے کے لیے دورہ منسوخی کی خبر پھیلا دی ہے انہوں نے کہا کہ ضلع سرگودھا کے عوام کو عالمی معیار کی سفری سہولت فراہم کرنے میں وزیر مملکت برائے صحت ڈاکٹر ملک مختار احمد بھرتھ کا کردار کا اہم کردار ہے جن کی کوششوں سے الیکٹرو بس کے روٹس میں اضافہ کر کے اس میں بھیرہ کو شامل کیا گیا ہے ۔

 

