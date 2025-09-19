صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پولیس اسٹیشن قائد آباد میں شہزاد آصف خان کی کھلی کچہری

  • سرگودھا
پولیس اسٹیشن قائد آباد میں شہزاد آصف خان کی کھلی کچہری

قائد آباد (نمائندہ دنیا ) وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی ہدایت پر آر پی او سرگودھا محمد شہزاد آصف خان نے پولیس اسٹیشن قائد آباد میں کھلی کچہری میں سائلین کے مسائل سنے ، سائلین کی طرف سے دی گئی۔۔۔

 درخواستوں پر احکامات جاری کئے ، اس موقع عوام نے فتح پورا میرا میں نیا تھانہ، بندیال ، شاہ جنوبی، چوہا میں دوبار چوکیاں بنانے ، قائد آباد تھانہ پولیس عملہ میں اضافہ ، پولیس کے لئے گاڑیاں ، گشت کے لئے موثر سائیکلیں دینے ، کیس سے بری ملزمان کا کرکٹر سرٹیفکیٹ سے ریکارڈ یافتہ کا لفظ ختم کرنے جیسے مسائل پیش کئے جس پر انہوں نے ہر ممکن حل کروانے کی یقین دہانی کروائی جبکہ اتراء سے ہنی ٹریپ کیس میں ملوث عصمت اللہ بھٹی کے والدین نے مغوی بیٹے کی باز یابی کے لئے درخواست کی جس پر انہوں نے مغوی کی ہرممکن واپسی کی بھر پور یقین دہانی کروائی۔ آر پی او نے کہاکہ سائلین کے مسائل کو میرٹ پر حل کرنے کے لئے جدوجہد جاری ہے ، پولیس جرائم پر بروقت قابو پانے کے لئے متحرک ہے ، شہری پولیس کا ساتھ دیتے ہوئے جرائم پیشہ عناصر کی نشاندھی کریں ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

سی ڈی اے بورڈ اجلاس : قبر کھدائی، میت بس چارجز ختم، کیپٹل ہسپتال کی پرائیویٹ فیسوں پر نظر ثانی کا فیصلہ

پاکستان اور پولینڈ کا زرعی تعاون اور برآمدات بڑھانے پر اتفاق

تیل کی سپلائی چین کی ڈیجیٹلائزیشن ضروری : وفاقی وزیر پٹرولیم

ادویات کے معیار کی جانچ کے نظام کو جدید بنائیں گے، وزیر صحت

رقوم کی شفاف تقسیم کیلئے ہر ممکن اقدامات کر رہے، روبینہ خالد

ایک لاکھ 80 ہزار شکایات ، ایک لاکھ 76 ہزار کے فیصلے، وفاقی محتسب

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
ڈوبنے والے کس کے ہاتھوں پر لہو تلاش کریں؟
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
ممدی کے کمبل
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
پاک سعودی دفاعی معاہدہ‘ غزہ فلسطین کو شامل کریں
بابر اعوان
سلمان غنی
سیلاب کی صورتحال اور گورننس کا بحران
سلمان غنی
آصف عفان
ایک پر حملہ‘سب پر حملہ
آصف عفان
امیر حمزہ
غزہ بھوکا ہے اور تم…؟
امیر حمزہ