پولیس اسٹیشن قائد آباد میں شہزاد آصف خان کی کھلی کچہری
قائد آباد (نمائندہ دنیا ) وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی ہدایت پر آر پی او سرگودھا محمد شہزاد آصف خان نے پولیس اسٹیشن قائد آباد میں کھلی کچہری میں سائلین کے مسائل سنے ، سائلین کی طرف سے دی گئی۔۔۔
درخواستوں پر احکامات جاری کئے ، اس موقع عوام نے فتح پورا میرا میں نیا تھانہ، بندیال ، شاہ جنوبی، چوہا میں دوبار چوکیاں بنانے ، قائد آباد تھانہ پولیس عملہ میں اضافہ ، پولیس کے لئے گاڑیاں ، گشت کے لئے موثر سائیکلیں دینے ، کیس سے بری ملزمان کا کرکٹر سرٹیفکیٹ سے ریکارڈ یافتہ کا لفظ ختم کرنے جیسے مسائل پیش کئے جس پر انہوں نے ہر ممکن حل کروانے کی یقین دہانی کروائی جبکہ اتراء سے ہنی ٹریپ کیس میں ملوث عصمت اللہ بھٹی کے والدین نے مغوی بیٹے کی باز یابی کے لئے درخواست کی جس پر انہوں نے مغوی کی ہرممکن واپسی کی بھر پور یقین دہانی کروائی۔ آر پی او نے کہاکہ سائلین کے مسائل کو میرٹ پر حل کرنے کے لئے جدوجہد جاری ہے ، پولیس جرائم پر بروقت قابو پانے کے لئے متحرک ہے ، شہری پولیس کا ساتھ دیتے ہوئے جرائم پیشہ عناصر کی نشاندھی کریں ۔