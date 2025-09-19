ڈی سی کی زیر صدارت ترقیاتی منصوبوں پر پیشرفت کا جائزہ اجلاس
میانوالی (نامہ نگار ،ڈسٹرکٹ رپورٹر)ڈپٹی کمشنر اسد عباس مگسی کی زیر صدارت شہر میں جاری ترقیاتی منصوبوں اور بیو ٹیفکیشن ورک کی پیش رفت کا جائزہ اجلاس ڈی سی آفس کمیٹی روم میں منعقد ہوا۔
اجلاس میں اسسٹنٹ کمشنر میانوالی سلما ن قیوم شیخ، ڈپٹی ڈائر یکٹر ڈویلپمنٹ شعیب رضا خان، ایکسئن ہا ئی وے شہباز کلاسرا، ایکسئن بلڈنگز اعظم غفور، محکمہ پبلک ہیلتھ انجینئر نگ، جنگلات، میو نسپل کمیٹی اور ضلع کو نسل کے افسران نے شرکت کی۔اجلا س میں ڈپٹی کمشنر کو محکمہ ہائی وے ، بلڈنگز، پبلک ہیلتھ انجینئر نگ کے جاری ترقیاتی منصوبوں اور شہر کے بیو ٹیفکیشن پلا ن سے متعلق تفصیلی بریفنگ دی گئی۔اس موقع پر ڈپٹی کمشنر نے خطاب کر تے ہو ئے کہا کہ حکو متی ویژن کے مطابق مفادِ عامہ کے ترقیاتی منصوبوں پر کا م کی رفتار کو سپیڈ اپ کر کے انہیں جلد ازجلد مکمل کیا جا ئے ۔ انہوں نے محکمہ جنگلات کے افسران کو ہدایت کی کہ شہر کے بیوٹیفکیشن پلا ن کے تحت ٹر ی پلا نٹیشن اور گرین بیلٹس کو نہ صرف جلدا زجلد مکمل کیاجا ئے بلکہ ان کی مناسب دیکھ بھال کو بھی یقینی بنایا جا ئے ۔انہوں نے متعلقہ افسران کو ہدایت کی کہ شہر کی بہتری کیلئے اپنے اپنے محکموں سے متعلق پلان تیار کریں۔ڈپٹی کمشنر نے افسران کو ہدایت کی کہ وہ اپنی اپنی سرکاری عمارتوں میں صفائی ستھرائی کو بھی یقینی بنا ئیں۔