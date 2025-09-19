ضلع بھر میں آوارہ کتوں کی بھرمارمحکمہ صحت کے سینیٹری انسپکٹرز خاموش، عوام خوار
میانوالی (نامہ نگار ) میانوالی ضلع بھر میں آوارہ کتوں کی بھرمارمحکمہ صحت کے سینیٹری انسپکٹرز خاموش عوام خوار ہو گئے معلوم ہوا ہے کہ تحصیل پپلاں ،تحصیل عیسیٰ خیل میانوالی اور گرد و نواح میں آوارہ کتوں کی بہتات ہو چکی ہے۔۔۔
گلیوں، محلوں اور قبرستانوں تک میں آوارہ کتے سارا دن آزادانہ گھومتے ہوئے نظر آتے ہیں جہاں پر راستے میں گزرتے ہوئے بچوں اور عورتوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس کے علاوہ دن ہو یا رات خریداری کے مراکز ، اڈے اور بازاروں کے ایریا میں بھی آوارہ کتے لوگوں کی پریشانی کا سبب بن رہے ہیں اہل علاقہ نے محکمہ صحت کے متعلقہ حکام سے فوری طور پر اصلاح احوال کا مطالبہ کیا ہے ۔