صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ضلع بھر میں آوارہ کتوں کی بھرمارمحکمہ صحت کے سینیٹری انسپکٹرز خاموش، عوام خوار

  • سرگودھا
ضلع بھر میں آوارہ کتوں کی بھرمارمحکمہ صحت کے سینیٹری انسپکٹرز خاموش، عوام خوار

میانوالی (نامہ نگار ) میانوالی ضلع بھر میں آوارہ کتوں کی بھرمارمحکمہ صحت کے سینیٹری انسپکٹرز خاموش عوام خوار ہو گئے معلوم ہوا ہے کہ تحصیل پپلاں ،تحصیل عیسیٰ خیل میانوالی اور گرد و نواح میں آوارہ کتوں کی بہتات ہو چکی ہے۔۔۔

گلیوں، محلوں اور قبرستانوں تک میں آوارہ کتے سارا دن آزادانہ گھومتے ہوئے نظر آتے ہیں جہاں پر راستے میں گزرتے ہوئے بچوں اور عورتوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس کے علاوہ دن ہو یا رات خریداری کے مراکز ، اڈے اور بازاروں کے ایریا میں بھی آوارہ کتے لوگوں کی پریشانی کا سبب بن رہے ہیں اہل علاقہ نے محکمہ صحت کے متعلقہ حکام سے فوری طور پر اصلاح احوال کا مطالبہ کیا ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

الائیڈ ہسپتال: وارڈز میں کھٹملوں کی بھرمار، مریض پریشان، صفائی نہ ہونے پر بیماریاں پھیلنے کا خطرہ

پرائیویٹ ہاؤسنگ سوسائٹیز کیلئے پراپرٹی ٹرانسفر سسٹم وضع

ریونیو میں اضافہ کیلئے کمرشل صارفین بڑھانے کی ہدایت

جی سی ویمن یونیورسٹی میں سپورٹس اینڈ فٹنس ارینا کا افتتاح

انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں رابطوں کا نظام درہم برہم

نبی کریمؐ کی زندگی انسانیت کیلئے مشعل راہ ، ڈاکٹر حمیرا

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
ڈوبنے والے کس کے ہاتھوں پر لہو تلاش کریں؟
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
ممدی کے کمبل
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
پاک سعودی دفاعی معاہدہ‘ غزہ فلسطین کو شامل کریں
بابر اعوان
سلمان غنی
سیلاب کی صورتحال اور گورننس کا بحران
سلمان غنی
آصف عفان
ایک پر حملہ‘سب پر حملہ
آصف عفان
امیر حمزہ
غزہ بھوکا ہے اور تم…؟
امیر حمزہ