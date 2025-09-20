انتظامی کورس کے شرکاء کا آر پی او آفس سرگودھا کا مطالعاتی دورہ
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)نیشنل انسٹیٹیوٹ آف پبلک ایڈمنسٹریشن اسلام آباد کے چوالیسویں پیشہ ورانہ انتظامی کورس کے شرکاء نے آر پی او آفس سرگودھا کا مطالعاتی دورہ کیا۔۔۔
آر پی او محمد شہزاد آصف خان نے سرگودھا ریجن کے تاریخی پس منظر ، جغرافیائی حد بندیوں اور سرگودھا ریجن پولیس کی طرف سے امن وامان کے قیام ، جرائم کے انسداد خصوصاً میانوالی میں دہشتگردی کے خلاف کئے گئے اقدامات سے متعلق آگاہی دی۔ شرکاء نے مویشی جانوروں کی چوری اور ٹریفک حادثات میں واضح کمی لانے کیلئے کئے گئے اقدامات کی تعریف کی۔