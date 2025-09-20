صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پاکستان کی تباہی کی سب سے بڑی وجہ افسران کا پروٹوکول ہے ،غلام قادر جام

  • سرگودھا
پاکستان کی تباہی کی سب سے بڑی وجہ افسران کا پروٹوکول ہے ،غلام قادر جام

سرگودھا(سٹاف رپورٹر)پاکستان کی تباہی کی سب سے بڑی وجہ افسران کا پروٹوکول ہے جو عوام اور افسران میں دوری کا موجب بنتا ہے جس سے ادارے درست ہونے کی بجائے مزید بگاڑ کا موجب بن رہے ہیں۔۔۔

 سیاسی و سماجی رہنماء غلام قادر جام نے کہا کہ اس وقت پاکستان میں جو تباہی ہو رہی ہے اس کی بڑی وجہ پروٹوکول ہے افسر شاہی حکمرانوں پر بھی بھاری پڑتی جا رہی ہے ۔ان کا کام صرف ٹھنڈے کمروں میں بیٹھ کر حقائق کے برعکس پالیسیاں بنانا رہ گیا ہے جس کی وجہ سے ہر گزرتے دن کے ساتھ پاکستان قرضوں کی دلدل میں دھنستا جا رہا ہے ۔ 

 

