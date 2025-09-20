ن لیگ اور پی پی کو ختم کرنے کیلئے اقدامات پر شہباز شریف، زرداری کا شکریہ: عبداﷲ ممتاز کاہلوں
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)سابق ٹکٹ ہولڈر و پاکستان تحریک انصاف کے راہنما بیرسٹر عبداﷲممتاز کاہلوں نے کہا کہ ہم میاں شہباز شریف اور زرداری کے مشکور ہیں جنہوں نے عوام پر مہنگائی اور بجلی کے ساتھ ساتھ پٹرول۔۔۔
گیس کے بم گرا کر ن لیگ اور پیپلز پارٹی کو ختم کرنے کیلئے جو اقدامات اٹھائے کئے اس پر انہیں خراج تحسین پیش کرتے ہیں اتنی گندی حکومت شاید ہی کوئی پاکستان میں آئی ہو جتنی امپورٹڈ حکومت تھی انہوں نے کہا کہ تحریک انصاف کو جلسوں کا طعنہ دینے والے خود نہ صرف جلسے کررہے ہیں بلکہ ہر روز عوام پر مہنگائی کے کوڑے برسا رہے ہیں۔