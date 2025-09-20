لاری اڈہ کی 4بیسز ای بسوں چارجز نصب کر نے کیلئے مخصوص
سرگودھا(نعیم فیصل سے )پنجاب کے خوبصورت جنرل بس سٹینڈ میں شمار ہونے والے لاری اڈہ سرگودہا 25 سال کا عرصہ گزرنے کے بعد عدم توجہ کے باعث گاڑیوں کے کھڑے کرنے کے لیے بنائے گئے بیس کھنڈرات کا منظر پیش کرنے لگے ہیں۔۔۔
اور انہی میں سے چار بیسز کو مختص کر کے ای بسوں کے چارجرز نصب کئے جا رہے ہیں ، جبکہ گورنمنٹ ٹرانسپورٹ سروس شروع ہونے کے بعد پرائیویٹ ٹرانسپورٹرز بد دلی کا مظاہرہ کر رہے ہیں اور جنرل بس اسٹینڈ مستقبل قریب میں ایک نئی محاذ آرائی کے مقام میں بھی تبدیل ہونے کا قوی امکان پیدا ہو گیا ہے ،ذرائع کے مطابق 25 سال قبل جنرل بس سٹینڈ کو اپ گریڈ کرکے گاڑیوں کے کھڑی کرنے اور ڈرائیوروں ،ٹرانسپورٹرزکی عارضی رہائش کے لیے 42 بیس بنائے گئے تھے 25 سالوں سے ان بیسوں کی تعمیر و مرمت نہ ہونے سے حالت خستہ حال ہورہے ہیں ،جبکہ زیادہ تر اسٹینڈز پر بڑے ٹرانسپورٹرز کی اجارہ داری ہے اس کے ساتھ ساتھ تعمیرو مرمت کا کام نہ ہونے کی وجہ سے بھی جنرل بس اسٹینڈ مختلف مسائل اور محاذ آرائی کا شکار رہا ہے ،اس بس اسٹینڈ سے مختلف اضلاع کی طرح سرگودھا کی مختلف تحصیلوں میں بھی پرائیویٹ ٹرانسپورٹ چلائی جاتی ہے ، جبکہ حال ہی میں حکومت کی طرف سے ای الیکٹرک بسوں کے منصوبہ جہاں شہریوں کوایک نیک شگون نظر آ رہا ہے وہاں بعض پرائیوٹ ٹرانسپورٹرز اور گاڑیوں کے مالکان اس منصوبے کی کامیابی سے خائف ہیں ۔