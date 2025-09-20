صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بڑھتی آبادی ، کم وسائل، 78شمالی کا علاقہ مسائلستان بن گیا

  • سرگودھا
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)بڑھتی ہوئی آبادی اور کم ہوتے وسائل کے باعث 78شمالی کا علاقہ مسائل کی دلدل بنتا جا رہاہے علی حیدر، محمد کاشف، عمران، زاہد حسین اور محمد ثاقب نے بتایا کہ آبادی کے تناسب سے صحت و صفائی کی سہولیات نہ ہونے کے باعث سخت دشواری کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔۔۔

 بیشتر مکین پینے کے صاف پانی سے محروم ہیں، اور علاقہ پسماندگی کی تصویر بنتا جا رہا ہے عوامی نمائندے بھی ووٹ لینے کے بعد علاقہ سے غائب ہو گئے ہیں، مکھی اور مچھروں کی بہتات ہے جس سے علاقہ مکین بیماریوں کا شکار ہو رہے ہیں، علاقہ مکینوں نے حکام بالا سے مطالبہ کیا ہے کہ ان کے مسائل حل کروائے جائیں۔ 

 

