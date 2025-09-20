صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گورنمنٹ مڈل سکول بلاک17 8سال بعد بھی نامکمل

  • سرگودھا
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)حکومت کی عدم توجہی کے باعث گورنمنٹ مڈل سکول بلاک17سرگودھاکی تعمیر 8سال گزر جانے کے بعد بھی مکمل نہ ہو سکی جس سے بچوں کی تعلیم متاثر ہو رہی ہے۔۔۔

 ذرائع کے مطابق حکومت نے آٹھ سال قبل مذکورہ سکول کی حالت ناگفتہ بہ ہونے تعمیر کرانے کی منظوری دیتے ہوئے 58لاکھ کے فنڈ جاری کئے تھے بعدازاں فنڈ کی کی عدم فراہمی کی وجہ سے منصوبہ تاحال مکمل نہیں ہوسکا ہے سکول انتظامیہ نے اپنی مدد آپ کے تحت واش رومز بنواکر کچھ کلاسز شروع کرادی ہیں فنڈز کی بروقت فراہمی نہ ہونے کی وجہ سے منصوبہ کی لاگت بڑھ گئی ہے ، سکول انتظامیہ اور زیر تعلیم بچوں نے ارباب اختیار سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے ۔

 

