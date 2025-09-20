گورنمنٹ شہدائے اے پی ایس میموریل بوائز ہائی سکول میں معرکہ حق ہاکی ٹورنامنٹ
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) گورنمنٹ شہدائے اے پی ایس میموریل بوائز ہائی سکول سرگودھا میں معرکہ حق ہاکی ٹورنامنٹ کا اہتمام کیا گیا جس میں مختلف سکولوں کی ٹیموں نے حصہ لیا۔۔۔
اختتامی میچ کے مہمان خصوصی پرنسپل سید احتشام الحق ہمدانی تھے جبکہ سابق امیدوار حلقہ پی پی 76محمد اشرف برہان ،محمد افضل بھٹی، محمد امتیا، ساجد اﷲ بابر، رانا شیری ،کپتان محمد ارشد سمیت دیگر رہنماؤں نے بھی شرکت کی ، آخر میں نمایاں کارکردگی کا مظاہرہ کرنیوالے کھلاڑیوں میں انعامات تقسیم کئے گئے ۔