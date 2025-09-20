صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ملازمین بارے واسا اور کارپوریشن معاہدے پر عمل کیا جائے ،کمشنر

  • سرگودھا
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)کمشنر سرگودھا نے میونسپل کارپوریشن سرگودھا کے واسا جانے والے ملازمین کے واپسی کے لئے پر تولنے پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے ایم ڈی واسا کو ہدایت کی ہے۔۔۔

 کہ واسا اور میونسپل کارپوریشن سرگودھا کے درمیان 12اگست کو ہونے والے معاہدے پر سختی سے عمل درآمد کیا جائے کسی بھی ملازم کو بلدیہ واپس نہ بھیجا جائے ،تاہم ذرائع کے مطابق واسا میں آنے کے بعد ایسے ملازمین جو فارغ رہ کر وقت گزاری کے عادی ہیں انہیں واسا میں کام کرنا پڑ رہا ہے ، زیادہ تر ملازمین سیاسی اور سفارش پر بھرتی ہوئے تھے ، ان ملازمین نے واسا میں جا کر کام کرنے پر واپسی کے لیے مقامی سیاستدانوں کے دباؤ ڈالنا شروع کر دیا ہے جس کا علم ہونے پر کمشنر سرگودھا نے ان ملازمین کو ریلیز نہ کرنے کی ہدایت کی ہے ۔

 

