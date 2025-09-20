سرکاری ٹھیکے غیر رجسٹرڈ ٹھیکیداروں کوبیچنے کا رجحان
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)ڈویژنل انتظامیہ کی جانب سے مختلف منصوبوں کی شفافیت پر تحفظات کا اظہار اور سخت ایکشن لینے کے اقدامات سامنے آنے کے بعد ذرائع سے یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ۔۔۔
سرکاری محکموں کے بیشتر رجسٹرڈ کنٹریکٹرز اور سپلائرز کی جانب سے فراہم کردہ دستاویزات کے مطابق مشینری و افرادی قوت سمیت دیگر امور کی تفصیلات اور استعداد کار کی فیزیکل چیکنگ کے بغیر لائسنسوں کی تجدید اور متعلقہ شعبوں کی ملی بھگت سے مبینہ غلط معلومات کے ذریعے ٹیکس بھی بچایا جا رہا ہے ،،ذرائع کے مطابق پبلک ہیلتھ انجینئرنگ ،ہائی وے ، لوکل گورنمنٹ، بلڈنگز، ضلع کونسل، میٹروپولیٹن کارپوریشن سمیت دیگر بلدیاتی اداروں اور محکموں کے اکثر ٹھیکیدار نہ صرف نا تجربہ کار ہیں بلکہ بیشتر کے پاس مشینری اور لیبر کے ساتھ ساتھ مطلوبہ استعداد کار بھی نہیں جو انہوں نے دستاویز میں ظاہر کر رکھی ہے ، فیزیکل چیکنگ کے نام پر فرضی مشینری و لیبر ظاہر کر کے متذکرہ امور کی کاغذی کاروائی پوری کی جاتی ہے ،اسی طرح ترقیاتی منصوبوں میں ناقص میٹریل کے استعمال و دیگر بے ضابطگیوں پر محکمانہ کاروائی دبانے کے علاوہ کئی بلیک لسٹ ٹھیکیدار دیگر ناموں اور کوائف کے ذریعے کام کر رہے ہیں ،باعث تشویش امر یہ ہے کہ نا تجربہ کار ٹھیکیدار وں اورمتعلقہ اداروں کے سب انجینئرز کی ملی بھگت سے سرکاری ٹھیکے لے کرچھوٹے غیر رجسٹرڈ ٹھیکیداروں کو فروخت کرنے کے رجحان میں اضافہ جبکہ شفافیت اور چیک اینڈ بیلنس کے حوالے سے سرکاری ریکارڈ کا پیٹ بھرنا بھی معمول بنا ہوا ہے ،جس پر ترقیاتی سکیموں کی شفافیت مشکوک ہو کرر ہ گئی ہے ذرائع کا کہنا ہے کہ ڈویژنل و ضلعی انتظامیہ بھی ٹھیکیداری نظام اور ترقیاتی منصوبوں کے بعض امور پر تشویش کا اظہار کر چکی ہے اور ابتدائی طور پر ٹھیکیداروں کے بلز اور سکیورٹیز روک کران کی سکروٹنی اور منصوبوں کی جانچ پڑتال شروع کر دی گئی ہے ۔