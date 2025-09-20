صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ٹی ایچ کیو ہسپتال کوٹمومن میں موجود لڑکے کے ورثا کی تلاش

  • سرگودھا
ٹی ایچ کیو ہسپتال کوٹمومن میں موجود لڑکے کے ورثا کی تلاش

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) ترجمان ضلعی پولیس کے مطابق پولیس کو ایک لڑکا ملا ہے جو اپنا نام ساجد بتاتا ہے اور امی کا نام کوثر سکنہ منڈی بہاؤالدین بتاتا ہے ۔کافی دنوں سے تحصیل ہیڈکوارٹر ہسپتال کوٹمومن موجود ہے ، لواحقین کو اگر کوئی جانتا ہو تو پولیس کو اطلاع دے یا درج ڈیل نمبر پر رابطہ کریں۔

