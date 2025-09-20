موٹر سائیکل سے گرکر زخمی کانسٹیبل10روز بعد چل بسا
فاروقہ/سرگودھا( نمائندہ دنیا )موٹر سائیکل سے گرکر زخمی ہونے والا کانسٹیبل 10دن موت حیات کی کشمکش میں مبتلا رہنے کے بعد زندگی کی بازی ہا رگیا،تفصیلات کے مطابق یہاں وارڈ نمبر 6کا رہائشی عمیر ارشد تھانہ سلانوالی میں تعینات تھا۔۔۔
عمیر ارشد ڈیوٹی ختم کر کے موٹر سائیکل پر گھر آ رہا تھا کہ شوگر ملز کے قریب حادثے کا شکار ہو گیا عمیر کو تشویشناک حالت کے پیش نظر جنرل ہسپتال لاہور منتقل کیا گیا جہاں 10روز موت حیات کی کشمکش میں مبتلا رہنے کے بعد خالق حقیقی سے جا ملا عمیر ارشد کی گذشتہ سال شادی ہوئی تھی عمیر کی نماز جنازہ میں ڈی ایس پی سمیت پولس کی بھاری نفری کے علاوہ سیاسی سماجی کارکنوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی مرحوم کو سینکڑوں سوگواروں کی موجودگی میں مقامی قبرستان میں سپرد خاک کر دیا گیا ۔